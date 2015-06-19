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市场报道 | 2015年 6月 19日 星期五 14:58 BJT

《汇市简讯》欧元几无变动，尽管希腊和欧盟未能达成协议

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* 希腊又面临一个新的最后期限

* 欧盟峰会现定于周一1700GMT召开

* 欧洲央行今日召开紧急电话会议，讨论向希腊提供更多紧急流动性援助

* 欧元/美元几无变动，报1.1340美元，昨日欧洲盘收于1.1400美元

* 支撑现位于100/200小时移动均线1.1296/83美元，据传停止位在1.1400美元上方

* 1.1440-80美元之间有大量卖单 (完) (编译 汪红英；审校 龚芳)

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