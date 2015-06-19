《汇市简讯》欧元几无变动，尽管希腊和欧盟未能达成协议

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
0636GMT
* 希腊又面临一个新的最后期限
* 欧盟峰会现定于周一1700GMT召开
* 欧洲央行今日召开紧急电话会议，讨论向希腊提供更多紧急流动性援助
* 欧元/美元几无变动，报1.1340美元，昨日欧洲盘收于1.1400美元
* 支撑现位于100/200小时移动均线1.1296/83美元，据传停止位在1.1400美元上方
* 1.1440-80美元之间有大量卖单 (完) (编译 汪红英；审校 龚芳)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。