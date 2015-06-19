全球矿业：中国钢铁需求下滑令供应过剩忧虑重燃，料浇灭铁矿石涨势

铁矿石价格.IO62-CNI=SI6月初触及每吨65.40美元的近五个月高位后，本周下挫6%，此前上海螺纹钢期货还跌至2009年合约推出以来的最低水准。

今年迄今上海螺纹钢 累计挫跌17%。

Menke表示，如果中国建筑业形势趋弱，整体经济进一步放缓，最坏的情况下，铁矿石可能跌破40美元。

花旗集团本周在一份报告中称，铁矿石主要供应国澳洲的一周数据显示，6月初铁矿石出口状况还不错，未来几个月应会明显增长。