全球矿业：中国钢铁需求下滑令供应过剩忧虑重燃，料浇灭铁矿石涨势

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
铁矿石价格.IO62-CNI=SI6月初触及每吨65.40美元的近五个月高位后，本周下挫6%，此前上海螺纹钢期货还跌至2009年合约推出以来的最低水准。
今年迄今上海螺纹钢 累计挫跌17%。
Menke表示，如果中国建筑业形势趋弱，整体经济进一步放缓，最坏的情况下，铁矿石可能跌破40美元。
花旗集团本周在一份报告中称，铁矿石主要供应国澳洲的一周数据显示，6月初铁矿石出口状况还不错，未来几个月应会明显增长。
“因此我们预计铁矿石价格将急剧反转，未来几个月将下跌。”花旗预计今年铁矿石每吨均价51美元，2016年则料为40美元。(完) (编译 杜明霞/张若琪 审校 王洋)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。