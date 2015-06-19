全球金市：金价持稳于1,200美元左右，或将连续第二周周线大涨

与3月预测相比，美联储官员略调降了2016年和2017年底的利率预估；且更多决策者目前倾向于今年仅升息一次或不升息。

美联储的谨慎立场安抚了投资者。因为关于美国很快将升息的预期，令金价今年一直承压。

希腊与其国际债权人在债务协议方面仍陷于僵局。欧元区领导人周一将召开紧急会议，以防止希腊出现违约。目前希腊银行业存款外流加速，政府收入锐减。

尽管金价跳升，但交易员仍保持警惕。

投资者的仓位依然偏空，全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 的黄金持仓处于2008年以来最低水平，投机客也增加了空仓。

亚洲实物需求也疲软，因较窄的价格区间以及股市回报率上升，使得投资者远离黄金。在金价隔夜飙升后，实物黄金需求可能会进一步受到打击。

上海黄金交易所金价较全球金价的折价降至每盎司2美元，表明需求疲软；周四为溢价1-2美元。(完)

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