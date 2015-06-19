全球金市：金价持稳于1,200美元左右，或将连续第二周周线大涨

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
与3月预测相比，美联储官员略调降了2016年和2017年底的利率预估；且更多决策者目前倾向于今年仅升息一次或不升息。
美联储的谨慎立场安抚了投资者。因为关于美国很快将升息的预期，令金价今年一直承压。
希腊与其国际债权人在债务协议方面仍陷于僵局。欧元区领导人周一将召开紧急会议，以防止希腊出现违约。目前希腊银行业存款外流加速，政府收入锐减。
尽管金价跳升，但交易员仍保持警惕。
投资者的仓位依然偏空，全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 的黄金持仓处于2008年以来最低水平，投机客也增加了空仓。
亚洲实物需求也疲软，因较窄的价格区间以及股市回报率上升，使得投资者远离黄金。在金价隔夜飙升后，实物黄金需求可能会进一步受到打击。
上海黄金交易所金价较全球金价的折价降至每盎司2美元，表明需求疲软；周四为溢价1-2美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/汪红英；审校 龚芳)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。