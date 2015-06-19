《中国企业债发行日程表》--6月19日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透北京6月19日 - 欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *牡丹江新区 6 7 6/29簿记建档 -- AA 6/30-7/2 国开证券 城市投资公司 (第3-7年每年偿还20%本金) 东北证券等 ========================================================================================= 潍坊高新城建 10 7 6/17簿记建档 6.05% AA 6/18-6/23 国泰君安证券 投资开发 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 济南历城区 12 7 6/19簿记建档 上限6.30% AA 6/23-6/25 恒泰长财证券 国有资产运营 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 新余市渝水区 12 7 6/23簿记建档 *上限7.80% AA- 6/24-6/30 信达证券 城区建设投资开发 (第3-7年末分别偿还20%本金/发行人以土地使用权担保) 国开证券 ========================================================================================= 鹰潭龙岗 9 7 推迟发行 -- AA- -- 国信证券 资产运营 (第3-7年末分别偿还20%本金/鹰潭市投融资公司提供担保) =========================================================================================
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)
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路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。