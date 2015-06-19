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市场报道 | 2015年 6月 19日 星期五 15:37 BJT

重发-《汇市简讯》欧元/英镑下看三周低点，因希腊退欧风险加大

(重发以删除文尾多余段落) 0656GMT

* 由于希腊退欧风险拖累欧元，欧元/英镑走低，下看0.7140英镑(5月29日低点)

* 与诞生时间并不长的欧元相比，老牌的英镑相对安全

* 欧洲央行周五将召开电话会议，讨论向希腊银行业者提供紧急流动性问题--知情人士

* 欧元区领导人周一1700GMT将召开紧急会议

* 位于0.7140英镑下方的0.71为下行目标之一(周三低点为0.7146英镑)

* 卖单位于0.72英镑(周四高点)。0.7205英镑为周一低点 (完) (编译 汪红英；审校 龚芳)

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