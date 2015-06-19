重发-《汇市简讯》欧元/英镑下看三周低点，因希腊退欧风险加大

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
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* 由于希腊退欧风险拖累欧元，欧元/英镑走低，下看0.7140英镑(5月29日低点)
* 与诞生时间并不长的欧元相比，老牌的英镑相对安全
* 欧洲央行周五将召开电话会议，讨论向希腊银行业者提供紧急流动性问题--知情人士
* 欧元区领导人周一1700GMT将召开紧急会议
* 位于0.7140英镑下方的0.71为下行目标之一(周三低点为0.7146英镑)
* 卖单位于0.72英镑(周四高点)。0.7205英镑为周一低点 (完) (编译 汪红英；审校 龚芳)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。