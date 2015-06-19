更新版 1-中国汇市：人民币小幅收贬脱离近两月盘中新低，守稳6.21元显维稳决心

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 人民币小幅收跌，脱离近两个月盘中新低
* 中间价创一个月新高，但信号意义不强
* 节日临近流动性不足致汇价波动剧烈
* 收盘守稳6.21元凸显央行维稳决心 (新增收盘报价和评论)
路透上海6月19日 - 人民币兑美元即期 周五小幅收贬，盘中一度创近两个月新低。交易员表示，分红月购汇需求不减，但人民币在贬破6.21元关键支撑位后，涌现大行结汇盘，最终收盘仍回到之前波动区间，凸显央行维稳决心，端午节后汇价料仍维持区间窄幅整理。
他们并称，今日人民币中间价创出一个月新高，但整体波动幅度仍较小，信号意义不强；由于假期临近，流动性不足致即期汇价波动较前期显剧烈。
“央行一个疏忽，价格马上就下去了，其实流动性也不足，所以人民币跌得也快。谁要忍不住跟进去那就没办法了，（央行）回过神来，一‘镇压’就没了。”一中资行交易员称。
一外资行交易员稍早也指出，在汇价没有跌破6.21元之前，贸然猜赌突破交易并不理智。
美国财政部的一位高官周四表示，美国官员将在下周的高层峰会上就汇率政策向中国施压。该官员称，中国人民币看来仍被低估，尽管国际货币基金组织(IMF)近期表示，这种情况不再存在。
全球汇市方面，欧元周五全线下滑，兑英镑触及三周低位，持续受到希腊可能债务违约及退出欧元区的疑虑打压。
以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价：
今日 上日 升贬
即期成交价格 6.2095 6.2075 -0.03%
中间价 6.1104 6.1126 0.04%
成交额 122亿美元
日内美元/人民币相对于中间价最大波 -1.76% (上限±2%) 日高 日低
幅
日内波动幅度(pips) 110 6.2070 6.2180
2015年来即期升贬值幅度 -0.09%
1年期美元/人民币掉期升水 1370
今日 上日
1年期NDF 6.2430/6.248 6.2395
CNH即期 6.2065/6.2089 6.202
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋; 审校 黄凯/张喜良)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。