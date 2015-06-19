《汇市简讯》美元/泰铢上行趋势不变；泰国央行下调增长和出口预估

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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* 出口商卖盘抑制美元/泰铢涨幅，但基调仍看涨，最新报33.66-69泰铢
* 中东呼吸综合征(MERS)和航空担忧，加上泰股下跌(SET指数跌0.97%)，为美元/泰铢提供支撑
* 泰国央行进一步下调增长和出口预估，加大泰铢的压力
* 泰国央行预计2015年GDP增长3%，3月时预计增长3.8%
* 央行还预计出口下降1.5%，之前预计为增长0.8%
* 央行还称，泰铢汇价支撑出口 (完) (编译 汪红英；审校 龚芳)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。