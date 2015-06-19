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亚洲 | 2015年 6月 19日 星期五 16:05 BJT

《汇市简讯》美元/泰铢上行趋势不变；泰国央行下调增长和出口预估

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* 出口商卖盘抑制美元/泰铢涨幅，但基调仍看涨，最新报33.66-69泰铢

* 中东呼吸综合征(MERS)和航空担忧，加上泰股下跌(SET指数跌0.97%)，为美元/泰铢提供支撑

* 泰国央行进一步下调增长和出口预估，加大泰铢的压力

* 泰国央行预计2015年GDP增长3%，3月时预计增长3.8%

* 央行还预计出口下降1.5%，之前预计为增长0.8%

* 央行还称，泰铢汇价支撑出口 (完) (编译 汪红英；审校 龚芳)

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