金属期市：伦敦期铜跌至3月以来低位，后市料续走疲

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌0.5%，报每吨5,705美元，为3月19日以来最低，本周累计跌幅或超过3%。
上海期交所主力期铜 跌0.2%至每吨41,820元人民币(6,734美元)。
交易员表示，由于铜价下跌，中国消费者曾浮现少量买盘，但上海保税区实物铜较期铜溢价本周再跌5美元至60美元，表明随着工厂在夏季减少生产，铜需求较为疲软。
其他金属方面，LME期锡 跌0.5%，隔夜曾大涨逾4%。一位交易员说，在锡价之前突破每吨15,000美元的阻力位后，出现了技术性买盘，从而引发价格大涨。
LME期铝 、期锌 、期镍 和期铅 均下跌0.5%左右。
LME期铝触及16个月低点每吨1,687.50美元。
上海期交所期镍 跌1.8%，本周或累计下跌逾5%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/汪红英；审校 杜明霞/龚芳)
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