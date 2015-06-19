《路透晚报》--6月19日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收高弹离一个月低点，但周线仍连三跌

日本股市周五由一个月低点反弹，因美联储发表审慎的利率及经济前景后，国际股市走高，激励日股，但日股连续第三周录得跌幅。日经指数上涨0.9%，至20,174.24，弹离周四触及的一个月低点19,990.55。成交值2.96万亿(兆)日圆，较过去100日均值高出10%以上。东证股价指数涨0.9%，至1,631.01，但本周共跌1.2%。

--中国股市：沪综指收挫6.4%至近一个月新低，本周重挫逾13%

中国股市沪综指收挫6.4%至近一个月新低，本周重挫逾13%，创七年最大单周跌幅。分析师指出，资金面偏紧、新股发行抽血严重、大小非纷纷减持、产业资本频频套现等种种不利因素叠加令大盘连续暴跌。且小长假将至，投资者无心恋战二级市场，预计短线大盘仍维持调整。

沪综指收报4,478.364点，跌306.992点或6.42%，本周累计下跌13.32%，创七年来最大单周跌幅。上证A股今日成交6,792亿元人民币，上日为7,823亿元。沪深300指数收报4,637.05点，跌5.95%。

--香港股市：恒生指数收高，但恒生国企指数跟随大陆股市下滑

香港股市指标恒生指数上涨，因周四政改方案遭否决消除政治不确定性，而且有些人认为这利好市场。但恒生国企指数下跌，跟随大陆股市重挫走势。恒生指数上涨0.3%，至26,760.53点，恒生国企指数跌0.6%，至13,186.05点。

--汇市：欧元全线走软，投资人难掩对希腊危机担忧之情

欧元全线下滑，兑英镑触及三周低位，持续受到希腊可能债务违约及退出欧元区的疑虑打压。欧元兑英镑跌0.3%，至0.7131英镑，为5月28日以来最低。策略师认为，对于担忧希腊问题的投资者而言，英镑俨然提供了避险之地。欧元兑瑞郎和兑日圆也同样走低。美元指数小涨，但仍有可能出现连续第三个周线跌幅。

--欧元债市：德债收益率下跌，受美联储温和立场及希腊忧虑影响

意大利、西班牙和葡萄牙公债收益率在紧张的市场氛围中上涨，于上日结束的欧元区财长会议未在希腊债务谈判上取得突破。一些市场人士仍然希望能在最后关头找到解决方案，但最易受希腊问题影响的欧元区国家所发行债券仍遭遇温和抛压。意大利、西班牙和葡萄牙10年期公债收益率上升5-7个基点。德国10年期公债收益率下降3个基点报0.77%。希腊10年期公债收益率降至略低于13%。

--国际油市：油价变动不大，需求疑虑以及页岩油增产预期施压油价

油价在淡静交投中持稳，美国页岩油生产商今年料增产的预期增加需求担忧，阻止市场延续上日涨势。0838GMT，美国7月原油期约下跌0.33美元至每桶60.12美元。8月布兰特原油下滑0.20美元至每桶64.06。

--全球金市：金价持稳于1,200美元左右，或将连续第二周周线大涨

金价守住前一交易日大涨后的多数涨幅，料将录得连续第二个周线大涨；美联储对升息的谨慎态度及美元走软带来支撑。0832GMT，现货金交投于每盎司1,199.00美元附近。周四上涨1.3%，为5月中旬以来最大单日涨幅。本周迄今累计涨1.7%。

亚洲实物需求也疲软，因较窄的价格区间以及股市回报率上升，使得投资者远离黄金。在金价隔夜飙升后，实物黄金需求可能会进一步受到打击。

--金属期市：伦敦期铜跌至3月以来低位，后市料续走疲

伦敦期铜跌至3月以来低位，恐将连续第五周录得跌幅，中国铜需求淡季因素料将持续压抑价格。0835GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌近1%，报每吨5,700美元，本周累计跌幅或超过3%。上海期交所主力期铜跌0.2%至每吨41,820元人民币(6,734美元)。