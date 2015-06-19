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市场报道 | 2015年 6月 19日 星期五 16:40 BJT

全球贵金属：6月18日SPDR黄金持仓和iShares白银持仓持平

路透6月19日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量与周三持平，
同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓也持平。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)     日期    持仓量(盎司)    日期          变动   增减
    SPDR      22,566,676.5   6月18日   22,566,676.5   6月17日         0.0   0.00%
    iShares  327,874,299.3   6月18日  327,874,299.3   6月17日         0.0   0.00%

    浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

    浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
  
 (编译 刘秀红；审校 李春喜)

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