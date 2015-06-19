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亚洲 | 2015年 6月 19日 星期五 17:04 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦6月19日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：昨天突破1.1380/90美元，更加接近5月高点1.1460/70，5月高点仍是一个重要阻力位，1.1500区域也是。支撑位仍然远远落在本周低点1.1200-1.1220。

美元/日圆：美元再度测试上周跌破的颈线支撑位124.40，但终究未能升破，然后便回落。因此走势仍倾向跌破122.50后，朝121.80下行。

欧元/英镑：本周稍早未能升破0.7250英镑后，欧元持续下滑，这表示有可能进一步跌向0.7080。唯有升破0.7250，才有机会朝0.7300回升。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1312 1.1358 -0.41 -6.49 1.2097

美元/日圆 123.06 122.95 +0.09 +2.82 119.68

欧元/日圆 139.21 139.65 -0.32 -3.84 144.77

美元/瑞郎 0.9227 0.9211 +0.17 -7.18 0.9941

英镑/美元 1.5862 1.5879 -0.11 +1.86 1.5573

美元/加元 1.2218 1.2220 -0.02 +5.16 1.1618

澳元/美元 0.7767 0.7796 -0.37 -4.91 0.8168

新西兰元/美元 0.6906 0.6924 -0.26 -11.43 0.7797

欧元/瑞郎 1.0437 1.0474 -0.35 -13.21 1.2026

欧元/英镑 0.7130 0.7156 -0.36 -8.06 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2211 9.2363 -0.16 -2.62 9.4688

美元/挪威克朗 7.7860 7.7895 -0.04 +4.20 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 蔡美珍；审校 杜明霞)

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