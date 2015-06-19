美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透伦敦6月19日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：昨天突破1.1380/90美元，更加接近5月高点1.1460/70，5月高点仍是一个重要阻力位，1.1500区域也是。支撑位仍然远远落在本周低点1.1200-1.1220。
美元/日圆：美元再度测试上周跌破的颈线支撑位124.40，但终究未能升破，然后便回落。因此走势仍倾向跌破122.50后，朝121.80下行。
欧元/英镑：本周稍早未能升破0.7250英镑后，欧元持续下滑，这表示有可能进一步跌向0.7080。唯有升破0.7250，才有机会朝0.7300回升。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1312 1.1358 -0.41 -6.49 1.2097
美元/日圆 123.06 122.95 +0.09 +2.82 119.68
欧元/日圆 139.21 139.65 -0.32 -3.84 144.77
美元/瑞郎 0.9227 0.9211 +0.17 -7.18 0.9941
英镑/美元 1.5862 1.5879 -0.11 +1.86 1.5573
美元/加元 1.2218 1.2220 -0.02 +5.16 1.1618
澳元/美元 0.7767 0.7796 -0.37 -4.91 0.8168
新西兰元/美元 0.6906 0.6924 -0.26 -11.43 0.7797
欧元/瑞郎 1.0437 1.0474 -0.35 -13.21 1.2026
欧元/英镑 0.7130 0.7156 -0.36 -8.06 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.2211 9.2363 -0.16 -2.62 9.4688
美元/挪威克朗 7.7860 7.7895 -0.04 +4.20 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 蔡美珍；审校 杜明霞)
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