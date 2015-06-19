国际油市：沙特4月原油出口量下降，因国内原油加工量增加

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透沙特阿拉伯6月19日 - 沙特阿拉伯官方数据显示，该国4月原油出口每日减少16.1万桶，因国内炼厂原油加工量增加。
4月出口量从3月的每日789.8万桶降至773.7万桶，3月日出口量触及近10年最高水准。
沙特向联合石油数据倡议(JODI)提供的数据显示，4月国内炼厂原油每日加工量为222.4万桶，较3月的每日190.9万桶增加31.5万桶。
JODI根据国际能源署(IEA)和石油输出国组织(OPEC)成员国提供的数值，编纂了这一数据。
据JODI数据，沙特4月石油日产量从3月的1,029.4万桶小幅升至纪录高位1,030.8万桶。(完)
(编译 于春红; 审校 李春喜)
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