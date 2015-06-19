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亚洲 | 2015年 6月 19日 星期五 17:15 BJT

国际油市：沙特4月原油出口量下降，因国内原油加工量增加

路透沙特阿拉伯6月19日 - 沙特阿拉伯官方数据显示，该国4月原油出口每日减少16.1万桶，因国内炼厂原油加工量增加。

4月出口量从3月的每日789.8万桶降至773.7万桶，3月日出口量触及近10年最高水准。

沙特向联合石油数据倡议(JODI)提供的数据显示，4月国内炼厂原油每日加工量为222.4万桶，较3月的每日190.9万桶增加31.5万桶。

JODI根据国际能源署(IEA)和石油输出国组织(OPEC)成员国提供的数值，编纂了这一数据。

据JODI数据，沙特4月石油日产量从3月的1,029.4万桶小幅升至纪录高位1,030.8万桶。(完)

(编译 于春红; 审校 李春喜)

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