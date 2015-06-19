香港个股：复星国际减持民生银行H股股份，涉资逾1亿港元

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港6月19日 - 据香港联交所周五的资料显示，中国民营投资集团--复星国际 近日在市场上减持少量民生银行 H股股份，涉资逾1亿港元。
资料显示，复星国际于上周五（12日）以平均每股10.793港元，减持1,070万股民生银行股份；本次减持后，复星对民生H股持股量由11.83%降至11.67%。
民生银行H股今天收跌0.2%，报10.08港元。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。