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亚洲 | 2015年 6月 19日 星期五 17:32 BJT

香港个股：复星国际减持民生银行H股股份，涉资逾1亿港元

路透香港6月19日 - 据香港联交所周五的资料显示，中国民营投资集团--复星国际 近日在市场上减持少量民生银行 H股股份，涉资逾1亿港元。

资料显示，复星国际于上周五（12日）以平均每股10.793港元，减持1,070万股民生银行股份；本次减持后，复星对民生H股持股量由11.83%降至11.67%。

民生银行H股今天收跌0.2%，报10.08港元。（完）

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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