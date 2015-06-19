欧洲汇市：英镑贸易加权指数升至七年高位，强劲本土数据提振加息预期

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
所得税收强劲成长，协助英国政府5月借款降至八年来同期最低，因去年英国经济增长强劲开始令公共财政受惠。，5月公共部门净借款降至101.29亿英镑，远低于分析师预估的108亿英镑，去年同期为123.50亿英镑。
英镑兑美元走软至1.5865，周四曾攀抵七个月高位1.5930。但兑欧元则走扬，欧元兑英镑跌0.4%至0.7132 ，为三周来最低水准。
英镑贸易加权指数 升至93.3，为2008年7月以来最高。
“数据表现颇佳，而目前好消息不多。汇市投资人因而把资金投入英镑，”瑞银汇率策略师Geoffrey Yu指出。
在英国，投资人目前反映英国央行有可能在九个月后开始升息，在周三发布薪资数据前则为预计一年左右才会升息。
部份分析师表示，投资人担忧希腊与债权人无法达成协议，英镑亦因避险资金流入而受到支撑。(完)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。