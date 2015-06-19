欧洲汇市：英镑贸易加权指数升至七年高位，强劲本土数据提振加息预期

所得税收强劲成长，协助英国政府5月借款降至八年来同期最低，因去年英国经济增长强劲开始令公共财政受惠。，5月公共部门净借款降至101.29亿英镑，远低于分析师预估的108亿英镑，去年同期为123.50亿英镑。

英镑兑美元走软至1.5865，周四曾攀抵七个月高位1.5930。但兑欧元则走扬，欧元兑英镑跌0.4%至0.7132 ，为三周来最低水准。

英镑贸易加权指数 升至93.3，为2008年7月以来最高。

“数据表现颇佳，而目前好消息不多。汇市投资人因而把资金投入英镑，”瑞银汇率策略师Geoffrey Yu指出。

在英国，投资人目前反映英国央行有可能在九个月后开始升息，在周三发布薪资数据前则为预计一年左右才会升息。