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亚洲 | 2015年 6月 19日 星期五 17:42 BJT

表格：沪港通活跃股一览--6月19日

路透香港6月19日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周五发布的沪港
通每日成交及活跃股数据，港股通因不满足结算安排而暂停。
    
                         沪股通（亿元人民币）
                      
 每日买入及卖出金额             149.00
 买入成交金额                   113.16
 卖出成交金额                   35.84
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
 1                   中国平安    1,130,521,163    287,940,584   1,418,461,747
 2                   招商银行      522,677,148    156,710,178     679,387,326
 3                   中信证券      327,312,301     78,442,705     405,755,006
 4                   浦发银行      308,334,401     65,019,614     373,354,015
 5                   上汽集团      115,787,604    252,636,693     368,424,297
 6                   小商品城      351,045,123      1,167,492     352,212,615
 7                   兴业银行      301,920,987     36,591,928     338,512,915
 8                   华丽家族          255,999    337,037,091     337,293,090
 9                   贵州茅台      246,674,651     86,034,705     332,709,356
 10                  中国中车      312,515,497     16,884,801     329,400,298
    （完）
    
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 (整理 雷美珍；审校 曾祥进)

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