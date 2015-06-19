表格：沪港通活跃股一览--6月19日

路透香港6月19日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周五发布的沪港 通每日成交及活跃股数据，港股通因不满足结算安排而暂停。 沪股通（亿元人民币） 每日买入及卖出金额 149.00 买入成交金额 113.16 卖出成交金额 35.84 ============================================================================ 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中国平安 1,130,521,163 287,940,584 1,418,461,747 2 招商银行 522,677,148 156,710,178 679,387,326 3 中信证券 327,312,301 78,442,705 405,755,006 4 浦发银行 308,334,401 65,019,614 373,354,015 5 上汽集团 115,787,604 252,636,693 368,424,297 6 小商品城 351,045,123 1,167,492 352,212,615 7 兴业银行 301,920,987 36,591,928 338,512,915 8 华丽家族 255,999 337,037,091 337,293,090 9 贵州茅台 246,674,651 86,034,705 332,709,356 10 中国中车 312,515,497 16,884,801 329,400,298 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 雷美珍；审校 曾祥进)