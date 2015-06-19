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亚洲 | 2015年 6月 19日 星期五 17:41 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--6月19日

路透香港6月19日 - 
 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间17:32时，1港元=0.80        
 086人民币          )                                                                
                                                                                           
     涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数          显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为27.5%
 ，低于上交易日收盘的34.09%。
                                                                                           
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比                
                                                 (元)     港元)       价             
 工商银行                                          4.97      6.34      0.98                
 建设银行                                          6.39      7.54      1.06                
 中国银行                                          4.53      5.14      1.10                
 农业银行                                          3.56      4.11      1.08                
 招商银行                                         18.00     23.00      0.98                
 中信银行                                          7.44      6.33      1.47                
 交通银行                                          7.58      7.73      1.22                
 民生银行                                          9.16     10.08      1.13                
 中国人寿                                         31.02     33.40      1.16                
 中国平安                                         80.44    107.70      0.93                
 中国太保                                         29.07     37.50      0.97                
 中信证券                                         28.34     27.70      1.28                
 新华人寿                                         55.95     47.00      1.49                
 海通证券                                         23.25     21.80      1.33                
 华能国际                                         11.95     10.12      1.47                
 大唐发电                                          7.69      4.14      2.32                
 华电国际                                          9.15      8.17      1.40                
 中煤能源                                         11.00      4.88      2.81                
 中国神华                                         20.82     17.90      1.45                
 中国石油                                         11.17      8.64      1.61                
 兖州煤业                                         15.72      6.46      3.04                
 中国石化                                          6.83      6.56      1.30                
 上海石化                                          8.83      4.16      2.65                
 中海油服                                         25.78     12.70      2.53                
 仪征化纤                                          9.39      3.43      3.42                
 中国铝业                                          8.50      4.04      2.63                
 江西铜业                                         24.39     13.36      2.28                
 洛阳钼业                                         15.06      6.05      3.11                
 紫金矿业                                          5.60      2.73      2.56                
 马钢股份                                          5.83      2.70      2.70                
 鞍钢股份                                          7.13      5.69      1.56                
 重庆钢铁                                          6.38      2.43      3.28                
 海螺水泥                                         22.57     28.30      1.00                
 洛阳玻璃                                         21.54      6.64      4.05                
 京城机电                                         16.36      5.52      3.70                
 中联重科                                          8.33      5.37      1.94                
 金隅股份                                         11.73      7.61      1.92                
 中国国航                                         11.89      8.65      1.72                
 东方航空                                         11.55      6.62      2.18                
 南方航空                                         13.84      8.68      1.99                
 中国远洋                                         12.40      5.10      3.04                
 中海集运                                          8.68      3.08      3.52                
 中集集团                                         27.80     19.76      1.76                
 中海发展                                         11.42      5.73      2.49                
 宁沪高速                                         10.09     10.16      1.24                
 深高速                                            9.65      6.71      1.80                
 成渝高速                                          8.34      3.59      2.90                
 皖通高速                                         14.60      8.47      2.15                
 广深铁路                                          7.82      4.71      2.07                
 中国南车                                         20.08     11.60      2.16                
 中国交建                                         15.02     11.74      1.60                
 中国铁建                                         16.33     12.02      1.70                
 中国中铁                                         14.99      8.50      2.20                
 长城汽车                                         42.76     38.00      1.41                
 比亚迪                                           61.90     47.80      1.62                
 广汽集团                                         17.41      7.19      3.02                
 青岛啤酒                                         47.75     48.85      1.22                
 白云山                                           37.20     29.15      1.59                
 新华制药                                         16.07      7.02      2.86                
 海信科龙                                         12.96      7.01      2.31                
 南京熊猫                                         23.25     10.10      2.87                
 晨鸣纸业                                         10.77      5.40      2.49                
 上海医药                                         25.26     22.55      1.40                
 中兴通讯                                         26.04     19.70      1.65                
 东方电气                                         24.20     15.38      1.96                
 潍柴动力                                         30.88     24.10      1.60                
 东北电气                                          7.86      3.02      3.25                
 广船国际                                         58.04     30.95      2.34                
 经纬纺机                                         24.10     11.10      2.71                
 昆明机床                                          8.84      3.52      3.14                
 一拖股份                                         18.66      6.38      3.65                
 北辰实业                                          8.08      3.54      2.85                
 创业环保                                         15.48      6.82      2.83                
 中国中冶                                          7.89      3

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