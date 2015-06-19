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亚洲 | 2015年 6月 19日 星期五 17:49 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶摆脱四周低位实现小涨，得益于空头回补

“尽管今天小涨，但许多因素都导致人气疲软，”冈藤商事的分析师Kaname Gokon表示，中国的需求疲弱，库存的增加，以及落叶季过后东南亚橡胶产出的上升都是负面因素。

上海期交所周五称，本周橡胶库存较上周五增加3.7%。

日本橡胶贸易协会周三公布的数据显示，5月31日止日本生胶库存较5月20日增加4.4% 至13,271吨。

“市场下周料将承压，”Gokon说道。

上海主力9月期胶合约 下跌125元人民币，收报每吨13,725元。

新加坡SICOM-7月橡胶合约 最新报每公斤157.0美分，下滑0.4美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

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ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/高琦 审校 龚芳/徐文焰)

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