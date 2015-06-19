亚洲橡胶：TOCOM期胶摆脱四周低位实现小涨，得益于空头回补

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
“尽管今天小涨，但许多因素都导致人气疲软，”冈藤商事的分析师Kaname Gokon表示，中国的需求疲弱，库存的增加，以及落叶季过后东南亚橡胶产出的上升都是负面因素。
上海期交所周五称，本周橡胶库存较上周五增加3.7%。
日本橡胶贸易协会周三公布的数据显示，5月31日止日本生胶库存较5月20日增加4.4% 至13,271吨。
“市场下周料将承压，”Gokon说道。
上海主力9月期胶合约 下跌125元人民币，收报每吨13,725元。
新加坡SICOM-7月橡胶合约 最新报每公斤157.0美分，下滑0.4美分。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/高琦 审校 龚芳/徐文焰)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。