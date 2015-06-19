中国财政：近期目标在盘活各领域财政沉淀资金取得明显进展--财政部

路透北京6月19日 - 中国国务院最新印发“推进财政资金统筹使用方案的通知”，表示近期要在盘活各领域财政沉淀资金取得明显进展，初步建立财政资金统筹使用机制，促进稳增长、调结构。

国务院上周的常务会议已明确推进财政资金统筹使用措施，决定自2016年起，对上年末财政存量资金较大的地区和部门，适当压缩下年财政预算规模。

中国政府网周五刊登的通知详细部署了财政资金统筹使用方案，提出长远目标是，财政资金统筹使用机制更加成熟，将所有预算资金纳入财政部门统一分配，做到预算一个“盘子”、收入一个“笼子”、支出一个“口子”，促进财政资金优化配置，推动建立现代财政制度。

根据通知，在推进财政存量资金的统筹使用方面，对结余资金和连续两年未用完的结转资金，一律收回统筹使用；根据实际需要将闲置不用的预算周转金调入预算稳定调节基金；从2016年起，对上年末财政存量资金规模较大的地区或部门，适当压缩下年财政预算安排规模。

在推进债务资金统筹使用上，通知规定结合地方政府存量债务清理甄别工作，对尚未使用的地方政府存量债务资金，一律纳入预算管理，与新增债务资金统筹安排使用。探索提前下达地方政府债务新增限额，提高预算编制的完整性，同时加快发行进度。

“加快地方政府置换债券发行进度。库款较高的地区，可以根据库款余额适当控制债务发行的规模和节奏，促进库款管理与债务发行有机结合。”通知表示。

在推进项目资金的统筹使用方面，建立项目动态调整机制，实时跟踪了解项目执行情况，项目预算执行进度较慢的，同级财政可按一定比例收回资金，统筹用于经济社会发展急需资金支持的领域。

通知还提出推进政府预算体系的统筹协调。完善政府预算体系，对政府性基金预算中未列入政府性基金目录清单的收入项目，除国务院批准的个别事项外，三年内逐步调整转列一般公共预算，并统筹使用。从2016年1月1日起，将水土保持补偿费、政府住房基金、无线电频率占用费、铁路资产变现收入、电力改革预留资产变现收入等五项基金转列一般公共预算。

同时，加大国有资本经营预算调入一般公共预算的力度，2016年调入比例达到19%，并逐年提高调入比例。除调入一般公共预算外，国有资本经营预算支出范围限定用于解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出、对国有企业的资本金注入及国有企业政策性补贴等方面。

此外，通知提出建立跨年度预算平衡机制。一般公共预算的结余资金，应当补充预算稳定调节基金。一般公共预算执行中如出现超收，超收收入用于冲减赤字、化解政府债务或补充预算稳定调节基金；如出现短收，通过调入预算稳定调节基金或其他预算资金、削减支出等方式弥补，如仍难以平衡，省级以上政府可以在报同级人大或其常委会批准后增列赤字实现平衡，市、县级政府可以向上级政府申请临时救助，并在下一年度预算中予以弥补。

通知要求编制三年滚动财政规划。对未来三年重大财政收支情况进行分析预测，对规划期内一些重大改革、重要政策和重大项目，研究政策目标、运行机制和评价办法；并加快推进重点领域三年滚动财政规划。在水利投资运营、义务教育、卫生、社保就业、环保等重点领域开展三年滚动财政规划试点。（完）

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