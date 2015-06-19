中国经济：推动国际产能和装备制造合作有利于顶住经济下行压力--总理

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透北京6月19日 - 中国国务院总理李克强周五指出，推动国际产能和装备制造合作是新阶段下以开放促进发展的必由之路，既有利于顶住经济下行压力，实现中高速增长、迈向中高端水平，也是与全球经济深度融合，在更高层次上嵌入世界产业链条，实现优势互补、合作发展的共赢之举。
刊登在中国政府网的新闻稿称，李克强称，近年来中国装备“走出去”初见成效，取得积极进展，央企在其中发挥了领头羊、主力军作用，当前利用中国优势产能应突出重点领域，紧密结合“一带一路”战略，坚持创新合作模式，坚持市场导向和商业运作原则，推动形成优进优出格局，促进新一轮高水平对外开放。
国务委员王勇在相同场合亦强调，中央企业要紧扣“一带一路”建设，充分发挥装备制造优势，因国因业因企施策，积极创新方式方法，灵活采取贸易、投资、园区建设、技术合作等多种方式，提高对外合作水平；加强有效协同，探索联合出海，形成走出去合力；强化风险防控，确保稳健经营和资产安全。（完） (发稿 张晓翀；审校 毕晓雯)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。