中港个股：中车拟收购中国置业投资逾六成权益，涉资6.5亿港元

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港6月19日 - 中国大型轨道交通车辆生产企业--中国中车 周五称，拟收购香港上市公司中国置业投资 逾六成股份，涉资6.5亿港元。
中车在上海交易所的公告显示，其子公司南车香港拟认购中国置业投资65亿股新股，认购价每股0.1港元，交易完成时将持有中国置业投资约60.52%的经扩大已发行股本。
根据认购协议，可能认购交易的完成取决于若干先决条件的达成或获豁免。
中国置业投资主要从事物业投资，投资开采位于中国内蒙古之铜钼矿场及放债业务。是次向南车香港发行股份价格较其6月9日停牌前报价2.4港元，折让96%。
但该股在过去一个月累计涨1.7倍，三个月累计涨19倍。（完）
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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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