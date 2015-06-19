中国证券：证监会拟引入非券商机构参与做市业务，推进市场分层

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透北京6月19日 - 中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，证监会拟协调新三板完善做市转让业务规则，引入非券商机构参与做市业务，优化协议转让管理方式，提高交易规范程度，推进市场分层，实现差异化管理。
他在证监会每周新闻例会上称，融资制度方面，证监会将推动新三板适时推出优先股、公司债券和证券公司股票质押式回购业务等融资工具，拟定资产证券化业务规则，进一步拓宽挂牌公司融资渠道，完善市场功能。
他并称，近期证监会加强对新三板市场主体交易行为规范力度、严厉打击内幕交易和操纵市场等违法违规现象，使异常价格成交大幅减少。从4月中旬开始新三板市场交投活跃度有所回落。但从长期看，市场监管的加强和交易行为的规范，有利于进一步提升新三板价格发现功能和运行质量，促进市场健康发展。(完) (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。