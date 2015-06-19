中国企业：江苏天地龙面临破产重组风险，连云港铜冶炼项目再添变数

路透香港6月19日 - 中国江苏省连云港市一处19亿美元在建铜冶炼厂尚在等待环保审批，如今又面临新的威胁，该冶炼厂的多数股权股东有可能遭法院勒令进行重组或破产。

这家由江苏环球铜业有限公司负责建设的冶炼厂，预定年产能80万吨，相当于中国2015年铜冶炼产能的10%以上。

江苏环球铜业多数股权归属于江苏天地龙集团有限公司，其余股权由香港和马来西亚的数家公司持有。

根据江苏天地龙集团网站的信息，该公司为江苏宜兴市一家铜线材和高压电缆生产商，另外还投资于房地产和太阳能领域。

宜兴市一家法院的法官通过电话证实，该法院已收到中国银行宜兴支行的诉讼请求，寻求对江苏天地龙集团进行破产重组。