马来西亚期市：棕榈油受马币下滑提振小升，但周线仍录得跌幅

路透吉隆坡6月19日 - 马来西亚棕榈油期货周五从稍早触及的三周低点反弹，因马币下滑，不过本周早些时候大幅下滑拖累棕榈油连续第二周下滑。

市场参与者也在期待毛棕榈油生产会在穆斯林斋月下降，因种植工人将休假。

大宗商品公司Pelindung Bestari的高管Lingam Supramaniam说：“市场目前在这个水平上有买兴...在近期下滑后，对于6月、7月产出的担忧令买家保持警惕。”

马币兑美元 周五下滑0.8%。

9月棕榈油期货 上涨0.1%，报每吨2,240马币。

该合约盘中低见5月29日以来低点2,227马币。

不过本周棕榈油再度下滑，累计跌幅为1.7%。

总成交量为32,548口，低于平常的35,500口。(完)

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