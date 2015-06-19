中国投资：放开经营类电子商务外资股比限制，持股可至100%--工信部

路透北京6月19日 - 中国工业和信息化部周五发布通告决定，在中国（上海）自由贸易试验区开展试点的基础上，在全国范围内放开在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）的外资股比限制，外资持股比例可至100%。