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亚洲 | 2015年 6月 19日 星期五 18:55 BJT

中国投资：放开经营类电子商务外资股比限制，持股可至100%--工信部

路透北京6月19日 - 中国工业和信息化部周五发布通告决定，在中国（上海）自由贸易试验区开展试点的基础上，在全国范围内放开在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）的外资股比限制，外资持股比例可至100%。

工信部网站刊登的通告称，此举旨在支持中国电子商务发展，鼓励和引导外资积极参与，进一步激发市场竞争活力。本通告自发布之日起执行。

　　外商投资企业要依法依规经营，申请经营类电子商务许可时，对外资的股比要求按本通告执行，其他许可条件要求及相应审批程序按《外商投资电信企业管理规定》相关规定执行。 　　通告并称，各省、自治区、直辖市通信管理局要加强对外商投资企业的引导和监督，加大事中事后监管力度，切实维护用户合法权益，营造公平竞争的发展环境，促进电子商务持续健康发展，使之成为大众创业、万众创新的重要平台。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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