重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

中国债市动态：现券收益率略上交投偏淡，长假将至料难有波澜
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
以下为路透中文新闻为您整理的(6月15日-19日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周累计下跌0.02%，亦为连续四周下跌，中间价则三周连升至一个月新高。人民币即期汇价本周大部分时间维持在区间内窄幅整理，尽管国际美元因美联储加息预期减弱而创下逾一个月新低。本周分红月客盘购汇需求旺盛，周五由于端午假期临近市场流动性不足，人民币一度创近两个月盘中新低，但收盘守稳6.21元关口凸显央行维稳决心。
公开市场操作: --中国央行公开市场当周如预期中空窗，未能续做到期的中期借贷便利(MLF)消息则略令人意外。业内人士称，现有经济形势并不支持货币政策转紧，宽松仍是大方向。至于总量调节，央行可能会使用包括降准在内的其他更长期工具，来弥补期限仅三个月的MLF的不足。
他们同时指出，在前期密集出台降准和降息等大举措后，经济已有显稳趋势，加之为减少股市、房价等资产泡沫化风险，央行可能会放缓宽松政策出台的频率，以观察前期措施效果。
债市: --中国银行间市场本周现券呈震荡走势。受新一轮IPO启动叠加半年末因素影响，资金面趋紧推动回购利率上行；此外本周到期的中期借贷便利（MLF）未续做对市场情绪影响暂有限，但对于宽松政策的预期分歧有所显现。端午小长假期间的政策动向继续受到密切关注，另外下周IPO解冻后资金面会否缓和亦值得观察。
票据: --因本周资金显紧，中国票据市场转贴利率本周以跨月为主的短票价格领涨，而在政策宽松预期支撑下，六个月期的足月票据利率涨幅相对有限。下一步票据价格走向，主要还是要看月末前流动性变化和是否有宽松政策出台而定。
股市: --当周沪综指 重挫13.32%，创下七年来最大单周跌幅。新股申购启动带来的资金面压力，以及监管层严查配资等融资隐患，使得市场资金面吃紧，前期热炒的创业板股票大幅下挫，令人气受损；沪综指节节败退，跌破多个整数位，周五收挫6.42%至4,478.364点，创近一个月收盘新低。 (完) (整理 边竞/吕雯瑾/李宏薇/张金栋/林琦; 审校 张喜良)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。
路透上海1月23日 - 中国银行间市场周一资金面延续宽松，央行公开市场结束连续六日 净投放转为净回笼。交易员称，未跨年的隔夜品种供给尤为充裕，跨年需求相对旺盛，不过 从资金价格走低来看流动性压力不大。 “出钱的很多，利率也下了，隔夜早上都有人报2.0%收，比上周低了几十个bp(基点)， ”北京一银行交易员称。 华南一银行交易员表示，目前短期资金最为宽松，跨年需求相对还是比较旺盛，可能是 春节前夕取现走款还在继续。不过有央行多种工具的保障，大家对流动性总量都不太担心。 中国央行公开市场周一进行400亿元人民币逆回购操作，其中14天期200亿元，28天期20 0亿元。据此计算，单日净回笼100亿元，结束连续六日净投放。上周央行公开市场累计净投 放11,900亿元，创历史新高。 中国央行上周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商 业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相 同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%