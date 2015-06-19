国际油市：亚洲柴油现货价差寻获支撑，因浮现来自肯尼亚的需求

路透新加坡6月19日 - 交易员表示，新加坡含硫500ppm柴油的现货价差周五寻获支撑，因来自肯尼亚的进口需求持续高涨。

路透数据显示，该价差上升0.05美元至每桶较新加坡报价贴水0.62美元。

行业消息称肯尼亚的进口商在求购逾67万吨7-8月的油品，包括柴油和航煤，继续在夏季大举进口。

肯尼亚一直在以纪录水平进口油品，因该国经济增长良好，这吸纳了亚洲的一部分过剩供给，并帮助给裂解价差托底。

该地区工业的扩张和汽车数量增加，却缺乏炼厂产能，引发东非对油品的进口需求。

交易员表示，也浮现自巴基斯坦的一些现货需求，巴基斯坦国家石油公司求购1万吨8月船货。

JBC Energy周五在一份报告中称，自3月来OECD欧洲国家对航煤的进口一直在加快。同时阿布扎比国家石油公司(ADNOC)新建的扩产炼厂开始出口航煤，这可能是第二季航煤价差走弱的部分原因。

新加坡现货市场上，达成两笔柴油交易，没有航煤交易。

道达尔以每桶较新加坡7月1-7日平均报价贴水0.60美元的价格，从联合石化买入15万桶含硫500ppm、船期为7月4-8日的柴油船货。

维多以每桶较新加坡7月6-10日平均报价贴水0.60美元的价格，从Winson Oil买入15万桶含硫500ppm、船期为7月10-14日的柴油船货。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻