国际油市：亚洲柴油现货价差寻获支撑，因浮现来自肯尼亚的需求

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透新加坡6月19日 - 交易员表示，新加坡含硫500ppm柴油的现货价差周五寻获支撑，因来自肯尼亚的进口需求持续高涨。
路透数据显示，该价差上升0.05美元至每桶较新加坡报价贴水0.62美元。
行业消息称肯尼亚的进口商在求购逾67万吨7-8月的油品，包括柴油和航煤，继续在夏季大举进口。
肯尼亚一直在以纪录水平进口油品，因该国经济增长良好，这吸纳了亚洲的一部分过剩供给，并帮助给裂解价差托底。
该地区工业的扩张和汽车数量增加，却缺乏炼厂产能，引发东非对油品的进口需求。
交易员表示，也浮现自巴基斯坦的一些现货需求，巴基斯坦国家石油公司求购1万吨8月船货。
JBC Energy周五在一份报告中称，自3月来OECD欧洲国家对航煤的进口一直在加快。同时阿布扎比国家石油公司(ADNOC)新建的扩产炼厂开始出口航煤，这可能是第二季航煤价差走弱的部分原因。
新加坡现货市场上，达成两笔柴油交易，没有航煤交易。
道达尔以每桶较新加坡7月1-7日平均报价贴水0.60美元的价格，从联合石化买入15万桶含硫500ppm、船期为7月4-8日的柴油船货。
维多以每桶较新加坡7月6-10日平均报价贴水0.60美元的价格，从Winson Oil买入15万桶含硫500ppm、船期为7月10-14日的柴油船货。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 杜明霞)
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