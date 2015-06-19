国际油市：亚洲石脑油裂解价差走坚，但仍比一周前低

路透新加坡6月19日 - 亚洲石脑油裂解价差从三周低点反弹至每吨87.30美元，因韩国买家入市采购船货。

不过交易员表示，裂解价差仍比一周前低17%，因本周需求迟缓而供给充足。

韩国的LG Chem买入8月上半月石脑油，之前的一日Lotte Chem曾买入。

升水的水平未能立即得知，不过交易员表示支付的升水可能至少是成本加运费价格每吨较日本报价升水0.50美元。

一位北亚交易员说：“目前供给充足，但如果主要裂解装置结束维护回到生产，则卖家的形势应该会改善。”

台塑石化6月9日关闭了其年产70万吨的裂解装置，进行为期45日的维护。其还有两座其它的裂解装置，总年产能为223万吨，今年尚未安排例行维护。

埃及对亚洲的供给也增长，EGPC已出售最多11.2万吨7月船期的石脑油。起运地是苏伊士。

汽油裂解价差持坚，报每桶18.59美元，比去年同期高出一倍多，因全球需求持续强劲。

印尼和中东的需求尤其强劲，出于本周开始的穆斯林斋月的原因。

有35万吨汽油被预定从地中海和西北欧运往中东地区。

新加坡现货市场上，连续第三日未有汽油交易，并且连续第二日未有石脑油交易。(完)

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