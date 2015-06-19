欧洲汇市：英镑贸易加权指数涨至七年高位，强劲英国数据提振升息预期

路透伦敦6月19日 - 英镑贸易加权指数周五触及七年高位，在一些强劲经济数据的支撑下，市场预期英国开始加息的时间或早于之前的预期。

英镑兑美元 过去两周累计上涨近4%，因数据显示英国4月薪资增速创下近四年来最快，且一位英国央行委员针对利率发表了强硬的言论。

周五数据显示，英国所得税收强劲成长，协助英国政府5月借款降至八年来同期最低。5月公共部门净借款降至101.29亿英镑，远低于分析师预估的108亿英镑，去年同期为123.50亿英镑。

英镑兑美元小升至1.5890美元，离周四触及的七个月高位1.5930不远。英镑兑欧元 上涨，欧元跌0.3%，至0.7140英镑，仍接近三周最低水准。

英镑贸易加权指数 升至93.4，为2008年7月以来最高。

“数据表现颇佳，而目前好消息不多。汇市投资人因而把资金投入英国(资产)，”瑞银汇率策略师Geoffrey Yu指出。

在英国，投资人消化英国央行在九个月后开始升息的可能性，在周三发布薪资数据前则为预计一年左右才会升息。