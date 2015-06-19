欧洲汇市：英镑贸易加权指数涨至七年高位，强劲英国数据提振升息预期

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透伦敦6月19日 - 英镑贸易加权指数周五触及七年高位，在一些强劲经济数据的支撑下，市场预期英国开始加息的时间或早于之前的预期。
英镑兑美元 过去两周累计上涨近4%，因数据显示英国4月薪资增速创下近四年来最快，且一位英国央行委员针对利率发表了强硬的言论。
周五数据显示，英国所得税收强劲成长，协助英国政府5月借款降至八年来同期最低。5月公共部门净借款降至101.29亿英镑，远低于分析师预估的108亿英镑，去年同期为123.50亿英镑。
英镑兑美元小升至1.5890美元，离周四触及的七个月高位1.5930不远。英镑兑欧元 上涨，欧元跌0.3%，至0.7140英镑，仍接近三周最低水准。
英镑贸易加权指数 升至93.4，为2008年7月以来最高。
“数据表现颇佳，而目前好消息不多。汇市投资人因而把资金投入英国(资产)，”瑞银汇率策略师Geoffrey Yu指出。
在英国，投资人消化英国央行在九个月后开始升息的可能性，在周三发布薪资数据前则为预计一年左右才会升息。
部份分析师表示，投资人担忧希腊与债权人无法达成债务协议，将导致希腊违约和退出欧元区，英镑亦因避险资金流入而受到支撑。(完)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。