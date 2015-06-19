金属期市：期铝下跌至16个月低位，铜价降至3月来最低

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 美元上涨全面压低金属价格
* 中国股市下挫可能对金属市场造成影响
* 铜溢价本周下跌5美元，反映实货需求不振
路透伦敦6月19日 - 铝价周五下挫至逾16个月最低，铜价触及3月来最低，受累于美元上涨、中国需求忧虑及希腊债务谈判存在不确定性。
锌和铅下滑至三个月低点，伦敦金属交易所(LME)金属价格全面下跌，投机者纷纷压低金属价格。
“我们仍然在很脆弱的价格环境，反映中国需求状况的能见度很低，”渣打银行驻伦敦的分析师Nicholas Snowdon称。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌1.7%，报每吨5,659美元，为3月18日以来最低，本周累计下跌超过4%，连续第五周下跌。
交易商表示，在铜价下跌时，有些许中国消费者买盘，但上海保税仓库实货铜溢价在本周又跌了5美元，至60美元，反映需求疲弱，因工厂准备夏季减产。
美元小涨，也向金属市场施压。
INTL FCStone分析师Edward Meir说，中国股市急跌，可能影响亚洲交易时段的金属市场。
“我们怀疑股市部份下跌会否对金属市场造成影响，因投资者寻求筹措现金，以支持保证金，”Meir在报告中说，“我们也颇担心中国股市周一开盘。”
LME期铝 下挫0.6%，收报每吨1,691.50美元，为去年2月初来最低。
期锡 小跌0.1%，收报15,395美元，周四大涨超过4%，一交易商表示，在价格升穿15,000美元阻力位后有技术买盘出现，燃点价格涨势。
期锌 收低1%，报2,046美元。期铅 收跌1.2%，报1,785美元。期镍 下滑0.1%，报12,710美元。(完)
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