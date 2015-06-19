金属期市：期铝下跌至16个月低位，铜价降至3月来最低

* 美元上涨全面压低金属价格

* 中国股市下挫可能对金属市场造成影响

* 铜溢价本周下跌5美元，反映实货需求不振

路透伦敦6月19日 - 铝价周五下挫至逾16个月最低，铜价触及3月来最低，受累于美元上涨、中国需求忧虑及希腊债务谈判存在不确定性。

锌和铅下滑至三个月低点，伦敦金属交易所(LME)金属价格全面下跌，投机者纷纷压低金属价格。

“我们仍然在很脆弱的价格环境，反映中国需求状况的能见度很低，”渣打银行驻伦敦的分析师Nicholas Snowdon称。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌1.7%，报每吨5,659美元，为3月18日以来最低，本周累计下跌超过4%，连续第五周下跌。

交易商表示，在铜价下跌时，有些许中国消费者买盘，但上海保税仓库实货铜溢价在本周又跌了5美元，至60美元，反映需求疲弱，因工厂准备夏季减产。

美元小涨，也向金属市场施压。

INTL FCStone分析师Edward Meir说，中国股市急跌，可能影响亚洲交易时段的金属市场。

“我们怀疑股市部份下跌会否对金属市场造成影响，因投资者寻求筹措现金，以支持保证金，”Meir在报告中说，“我们也颇担心中国股市周一开盘。”

LME期铝 下挫0.6%，收报每吨1,691.50美元，为去年2月初来最低。

期锡 小跌0.1%，收报15,395美元，周四大涨超过4%，一交易商表示，在价格升穿15,000美元阻力位后有技术买盘出现，燃点价格涨势。