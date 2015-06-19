芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因获利了结

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透芝加哥6月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商称，因周末前投资者对之前三日的涨势获利了结。
一些预报称未来天气较乾燥，令市场承压，不过，近期降水预料将迫使部份农户暂停播种大豆，也限制大豆市场的跌幅。
民间分析公司Informa Economics将美国大豆种植面积预估从8,718.5万英亩下调至8,676万英亩。
在上述预估数据公布后，大豆期货攀升至日内高位，但未能升穿周四触及5月12日来的最高水准，令大豆由升转跌。
7月大豆期货合约 收低6-1/4美分，报每蒲式耳9.71-1/2美元。
7月豆粕合约 收跌3.5美元，报每短吨323.1美元。7月豆油合约 涨0.3美分，报32.55美分。
本周，CBOT近月大豆 上涨3.3%，为1月来最大单周涨幅；豆粕期货 上涨1.9%；豆油期货 下滑1.6%。
今日CBOT大豆预估成交量为236,532口，豆粕为93,960口，豆油为108,638口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。