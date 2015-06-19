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市场报道 | 2015年 6月 20日 星期六 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收低，因获利了结

路透芝加哥6月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商称，因周末前投资者对之前三日的涨势获利了结。

一些预报称未来天气较乾燥，令市场承压，不过，近期降水预料将迫使部份农户暂停播种大豆，也限制大豆市场的跌幅。

民间分析公司Informa Economics将美国大豆种植面积预估从8,718.5万英亩下调至8,676万英亩。

在上述预估数据公布后，大豆期货攀升至日内高位，但未能升穿周四触及5月12日来的最高水准，令大豆由升转跌。

7月大豆期货合约 收低6-1/4美分，报每蒲式耳9.71-1/2美元。

7月豆粕合约 收跌3.5美元，报每短吨323.1美元。7月豆油合约 涨0.3美分，报32.55美分。

本周，CBOT近月大豆 上涨3.3%，为1月来最大单周涨幅；豆粕期货 上涨1.9%；豆油期货 下滑1.6%。

今日CBOT大豆预估成交量为236,532口，豆粕为93,960口，豆油为108,638口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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