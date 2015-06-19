全球金市：金价势将连涨第二周，受美联储利率前景和希腊危机提振

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 美元上涨限制金价的涨幅
* 上海黄金交易所黄金较伦敦金出现贴水
* 现货钯金触及16个月新低
路透纽约/伦敦6月19日 - 金价周五接近三周高位附近，势将连涨第二周，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)对升息持谨慎态度和对希腊债务磋商的忧虑提振，但美元反弹限制金价升幅。
1809 GMT，现货金 小升0.05%，报每盎司1,201.50美元，交投震荡，成交清淡。昨日金价录得5月中来最大单日升幅。
本周，金价上涨1.8%，为逾一个月来最大单周涨幅。
“黄金面临200日移动均线阻力，在100日移动均线得到支撑，”汇丰控股贵金属分析师Howard Wen说。
美国8月期金 几无变动，收报每盎司1,201.90美元，接近周四触及的近四周高位。
以欧元计价的黄金 较1月触及近两年高位低大约9%。
投资者担心欧元区危机，为金市提供一些支撑。希腊和国际债权人的债务磋商仍僵持不下。欧元区领导人周一举行紧急峰会，致力避免希腊违约，此前希腊银行存款外流加速。
在中国，上海黄金交易所黄金较伦敦金出现贴水，贴水最多2美元，周四升水1-2美元。
现货银 跌0.4%，报每盎司16.09美元。现货钯金 跌1.9%，报每盎司705.25美元，此前触及16个月低位。
现货铂金 升0.1%，报1,082.24美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 利棣儿；审校 李军)
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