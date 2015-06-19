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市场报道 | 2015年 6月 20日 星期六 03:21 BJT

纽约期市：ICE期棉下跌，因投资者在首个交割通知日来临前结清头寸

路透纽约6月19日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五下跌，在下周三7月棉花合约首个交割通知日来临前，投资者结清多头头寸，因7月合约和交投最活跃的12月合约价差仍然相对稳定。

ICE-12月期棉 收跌0.82美分，或1.3%，报每磅63.90美分，盘中在63.50-64.75美分之间交投。

12月 /7月合约 升水下跌至0.58美分，低于昨日升水0.64美分。

期货市场总成交量减少68口，至18,562口。数据显示，昨日未平仓合约总计减少320口，至164,451口。

美元指数 小升0.01%。汤森路透核心商品CRB指数 下跌0.89%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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