芝加哥期市：CBOT小麦期货涨跌互见，本周下挫3%

路透芝加哥6月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五涨跌互 见，盘中交投震荡，但本周下跌约3%，交易商称，因预计在降水推迟美国 冬麦收割后，收割速度将加快。 天气预报美国大平原南部下周中前天气较为乾燥。但投资者持续担心 中西部南部软红冬麦种植带降水过多。 俄罗斯副总理德沃尔科维奇称，他希望俄罗斯新的小麦出口税将是应 付危机的短暂措施。 CBOT-7小麦期货 结算价报4.88-1/2美元，升1/2美分。 今日CBOT小麦期货预估成交量为142,023口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)