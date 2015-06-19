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市场报道 | 2015年 6月 20日 星期六 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT小麦期货涨跌互见，本周下挫3%

路透芝加哥6月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五涨跌互
见，盘中交投震荡，但本周下跌约3%，交易商称，因预计在降水推迟美国
冬麦收割后，收割速度将加快。
    
    天气预报美国大平原南部下周中前天气较为乾燥。但投资者持续担心
中西部南部软红冬麦种植带降水过多。
    
    俄罗斯副总理德沃尔科维奇称，他希望俄罗斯新的小麦出口税将是应
付危机的短暂措施。
       
    CBOT-7小麦期货 结算价报4.88-1/2美元，升1/2美分。
    
    今日CBOT小麦期货预估成交量为142,023口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 母红)

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