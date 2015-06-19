美国股市：因希腊债务期限将至而收低，但本周上涨

* 标普500指数录得4月底来最大单周升幅

* 道指下跌0.55%，标普500指数下滑0.53%，Nasdaq指数跌0.31%

路透6月19日 - 美国股市周五下跌，静待下周欧盟峰会将可能决定希腊能否留在欧元区的消息。

欧盟领导人周一晚上举行峰会，就和希腊达成债务协议尽最后努力。本周希腊银行存款外流总计达约42亿欧元，欧洲央行上调希腊银行业的紧急流动性援助上限。

周五股市下跌“和周一欧盟峰会有关，”Baker Avenue Asset Management首席投资长King Lip说，“这是欧盟给希腊抛出最后的救命线，人们在欧盟峰会举行前卖出，因为希腊问题的不确定性。”

不过，Lip表示，因为周一希腊事态发展导致美股大举抛售可能为投资者买入美股提供机会。

“如果希腊离开欧元区，这将消除不确定性，长远将对市场有利；如果会议找到解决方法，也对市场有利，”Lip说，“在某种意义上，无论周一发生什么，都有利股市，所以(美股被抛售)将是逢低买入的机会。”

道琼工业指数 收低99.89点，或0.55%，至18,015.95点；标准普尔500指数 收跌11.25点，或0.53%，至2,109.99点；Nasdaq指数 下滑15.95点，或0.31%，至5,117.00点。

本周，道指上涨0.6%，标准普尔500指数攀升0.7%，Nasdaq指数上扬1.3%。Nasdaq指数周四创下纪录最高收位。

公用事业股 下跌1%，领涨标普500指数。公用事业股过去三个交易日累计上涨2.7%。

在首日上市8point3 Energy Partners 股价下跌2.4%，报20.49美元。该公司在首次公开发行(IPO)中发行2,000万股股票，定价每股21美元，为指导价区间的高端。

ConAgra Foods 股价暴涨10.9%，报43.37美元，此前维权对冲基金Jana Partners表示持有ConAgra Foods的股票。ConAgra Foods同业Pinnacle Foods 劲升8.6%，报46.81美元，稍早触及47.21美元纪录高位。

房屋建筑商KB Home 的季度业绩好于市场预期，带动股价劲升9.4%，收报16.37美元。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所共计成交约79亿股，高于6月迄今日成交均值60.3亿股。

纽约证交所下跌股与上涨股分别为1,788和1,257家，比率为1.42:1；Nasdaq市场下跌股与上涨股分别为1,557和1,254家，比率为1.24:1。

有29只标普500指数成份股触及52周新高，两只触及新低；有161只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，40只触及新低。(完)