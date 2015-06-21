中国贸易：促进跨境电子商务快速发展，合理增加消费品进口--国务院

路透北京6月21日 - 为打造新的经济增长点，中国国务院办公厅出台措施促进跨境电子商务加快发展，支持跨境电商零售出口企业融入境外零售体系，通过跨境电子商务合理增加消费品进口，并在财政金融、税收政策、电商支付等方面提供支持。

周六刊登在中国政府网的关于促进跨境电子商务健康快速发展的指导意见称，支持跨境电子商务发展,有利于用“互联网+外贸”扩大海外营销渠道，扩大国内消费并增加就业，加快实施共建“一带一路”等国家战略。

意见提出，利用现有财政政策，对符合条件的跨境电子商务企业走出去重点项目给予必要的资金支持。为跨境电子商务提供适合的信用保险服务。向跨境电子商务外贸综合服务企业提供有效的融资、保险支持。

此外，继续落实现行跨境电子商务零售出口货物增值税、消费税退税或免税政策。关于跨境电子商务零售进口税收政策，由财政部按照有利于拉动国内消费、公平竞争、促进发展和加强进口税收管理的原则，会同海关总署、税务总局另行制订。

在电子商务支付结算方面，稳妥推进支付机构跨境外汇支付业务试点。鼓励境内银行、支付机构依法合规开展跨境电子支付业务。推动跨境电子商务活动中使用人民币计价结算。支持境内银行卡清算机构拓展境外业务。

据外管局此前数据，2014年跨境电子商务外汇支付试点机构累计办理跨境电子商务外汇收支17.0亿美元，净支出14亿美元；办理结售汇18.1亿美元，净购汇15.2亿美元。（完）

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