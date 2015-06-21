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亚洲 | 2015年 6月 21日 星期日 17:04 BJT

金砖国家：6月19日股汇市收盘纵览

路透6月21日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月19日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 跌0.31%或3.05点，报974.56点。

中国股市：沪综指收挫6.4%至近一个月新低，本周重挫逾13%创七年最大单周跌幅

中国汇市：人民币小幅收贬脱离近两月盘中新低，守稳6.21元显维稳决心

香港股市：恒生指数收高，但恒生国企指数跟随大陆股市下滑

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巴西股市：金融市场下跌，因就业、通胀和经济活动数据令人失望，加剧对经济前景的悲观看法。指标Bovespa指数 收跌0.9%，报53,749.41点。

巴西汇市：雷亚尔跌势在拉美货币中最大。雷亚尔兑美元 收报3.1004/21，上日收报3.0581/88。

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南非股市：收盘小幅下跌。指标Top-40指数 收跌0.09%，至46,170.57点。大盘综合指数 下滑0.18%，报51,806.71点。

南非汇市：兰特兑美元上涨，美联储升息时机不确定性影响美元走势

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印度股市：连续第六个交易日收涨，创近五个月最大周线涨幅，因雨季降雨量较大，缓解该国出现旱情的担忧。指标BSE指数 收高0.74%，报27,316.17点，周线上涨3.37%。NSE指数 涨0.62%，报8,224.95点，本周上涨3.03%。

印度汇市：卢比兑美元 收于一个月高位63.55/63.56，上日收报63.73/63.74。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 下跌1.52%，报966.900点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.49%，报525.73点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.99%，报54.000卢布。卢布兑欧元 跌0.92%，至61.299卢布。(完) (编译 王丽鑫；审校 李春喜)

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