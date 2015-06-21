金砖国家：6月19日股汇市收盘纵览

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透6月21日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月19日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 跌0.31%或3.05点，报974.56点。
中国股市：沪综指收挫6.4%至近一个月新低，本周重挫逾13%创七年最大单周跌幅
中国汇市：人民币小幅收贬脱离近两月盘中新低，守稳6.21元显维稳决心
香港股市：恒生指数收高，但恒生国企指数跟随大陆股市下滑
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巴西股市：金融市场下跌，因就业、通胀和经济活动数据令人失望，加剧对经济前景的悲观看法。指标Bovespa指数 收跌0.9%，报53,749.41点。
巴西汇市：雷亚尔跌势在拉美货币中最大。雷亚尔兑美元 收报3.1004/21，上日收报3.0581/88。
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南非股市：收盘小幅下跌。指标Top-40指数 收跌0.09%，至46,170.57点。大盘综合指数 下滑0.18%，报51,806.71点。
南非汇市：兰特兑美元上涨，美联储升息时机不确定性影响美元走势
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印度股市：连续第六个交易日收涨，创近五个月最大周线涨幅，因雨季降雨量较大，缓解该国出现旱情的担忧。指标BSE指数 收高0.74%，报27,316.17点，周线上涨3.37%。NSE指数 涨0.62%，报8,224.95点，本周上涨3.03%。
印度汇市：卢比兑美元 收于一个月高位63.55/63.56，上日收报63.73/63.74。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 下跌1.52%，报966.900点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.49%，报525.73点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.99%，报54.000卢布。卢布兑欧元 跌0.92%，至61.299卢布。(完) (编译 王丽鑫；审校 李春喜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”