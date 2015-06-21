中国政策：支持农民工等返乡创业，强化金融服务和财税支持政策

路透北京6月21日 - 中国国务院提出支持农民工、大学生和退役士兵等返乡创业后，政府网周日公布政策细则，包括加快发展村镇银行等以强化返乡创业金融服务，通过落实定向减税等措施加大财政支持力度，并完善返乡创业园支持。

国务院办公厅印发关于支持农民工等人员返乡创业的意见称，强化返乡创业金融服务，运用创业投资类基金支持农民工等人员返乡创业；加快发展村镇银行、农村信用社和小额贷款公司；加大对返乡创业人员的信贷支持和服务力度，对符合条件的给予创业担保贷款。

财税政策方面，充分发挥财政资金的杠杆引导作用，加大对返乡创业的财政支持力度。降低返乡创业门槛，落实定向减税和普遍性降费政策，符合政策规定条件的，可享受减征企业所得税、免征增值税、营业税等税费减免政策。经工商登记注册的网络商户从业人员，同等享受各项就业创业扶持政策。

意见还强调，要健全基础设施和创业服务体系，加强基层服务平台和互联网创业线上线下基础设施建设，依托存量资源整合发展农民工返乡创业园，打造一批民族传统产业创业示范基地、一批县级互联网创业示范基地。

中国国务院6月10日常务会议提出，确定支持农民工等人员返乡创业政策，增添大众创业万众创新新动能。通过大众创业、万众创新使广袤乡镇百业兴旺，可以促就业、增收入，打开工业化和农业现代化、城镇化和新农村建设协同发展新局面。（完）

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