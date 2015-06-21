《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月19日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 85.74 -1.01 -1.16 2808742
京东 34.61 -0.96 -2.70 10461099
新浪 58.25 -0.96 -1.62 1907144
搜狐 65.42 -1.76 -2.62 362697
网易 149.38 -1.36 -0.90 611800
百度 210.87 +0.17 +0.08 2539248
台湾
台湾积体电路 23.40 -0.36 -1.52 2984460
联电 2.01 -0.10 -4.74 1663733
日月光 6.52 -0.20 -2.98 1232026
硅品精密 7.35 -0.19 -2.52 1051118
和信超媒体 0.78 -0.00 -0.04 115091
友达 4.67 -0.02 -0.43 295775
中华电信 31.05 -0.51 -1.62 103500
台湾国际航电 46.845 +0.29 +0.61 2452654
香港
中国移动 64.33 -0.11 -0.17 319135
中国联通 15.65 -0.04 -0.25 204126
中国电信 59.35 -0.15 -0.25 25042
中芯国际 5.63 -0.02 -0.35 101009
电讯盈科 0 0 +0.00 46 (完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”