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亚洲 | 2015年 6月 21日 星期日 16:25 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月19日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 85.74 -1.01 -1.16 2808742

京东 34.61 -0.96 -2.70 10461099

新浪 58.25 -0.96 -1.62 1907144

搜狐 65.42 -1.76 -2.62 362697

网易 149.38 -1.36 -0.90 611800

百度 210.87 +0.17 +0.08 2539248

台湾

台湾积体电路 23.40 -0.36 -1.52 2984460

联电 2.01 -0.10 -4.74 1663733

日月光 6.52 -0.20 -2.98 1232026

硅品精密 7.35 -0.19 -2.52 1051118

和信超媒体 0.78 -0.00 -0.04 115091

友达 4.67 -0.02 -0.43 295775

中华电信 31.05 -0.51 -1.62 103500

台湾国际航电 46.845 +0.29 +0.61 2452654

香港

中国移动 64.33 -0.11 -0.17 319135

中国联通 15.65 -0.04 -0.25 204126

中国电信 59.35 -0.15 -0.25 25042

中芯国际 5.63 -0.02 -0.35 101009

电讯盈科 0 0 +0.00 46 (完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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