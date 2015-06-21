澳新经济指标预测--6月22日-6月29日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月22日当周 6月21日(日) 2200 新西兰Westpac消费者信心指数 第二季 113.0 117.4 6月22日(一) 暂无重要经济指标预定公布 6月23日(二) 0130 澳洲房价指数 第一季 +2.3% +1.9% 6月24日(三) 暂无重要经济指标预定公布 6月25日(四) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 5月 -- 40.4 出口(亿新西兰元) -- 41.7 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差1.23 截至5月的一年 -- 逆差26.2 6月26日(五) 暂无重要经济指标预定公布 6月29日当周 6月29日(一) 2245 新西兰建筑许可(较前月) 5月 -- -1.7% (完)