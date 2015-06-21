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亚洲 | 2015年 6月 22日 星期一 06:29 BJT

****日韩经济指标预测--6月22日-6月29日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值      前值
 
    
    6月22日当周
    
    6月22日(一)
    暂无重要经济数据预定发布
    
    6月23日(二)
    0135 日本制造业PMI初值                             6月         --       50.9
    
    6月24日(三)
    2100 韩国消费者信心指数                            6月         --        105
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     前周         --  卖超1,850
         外国投资日本股票(亿日圆)                                  --  买超4,132
    
    6月25日(四)
    2330 日本所有家庭支出(较前月)                      5月        +2.2%    -5.5%
                 (较上年同期)                                     +3.4%    -1.3%
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)   5月         持平    +0.3%
             全国整体CPI                                           --      +0.6%
             东京地区核心CPI(较上年同期)               6月        +0.1%    +0.2%
             东京地区整体CPI                                       --      +0.5%
    2330 日本求才求职比                                5月         1.17     1.17
             失业率                                                3.3%     3.3%
    
    6月26日(五)
    暂无重要经济数据预定发布
    
    
    6月29日当周
    
    6月28日(日)
    2350 日本工业生产                              5月初值         --      +1.2%
             一个月预估值                                          --      +0.5%
             两个月预估值                                          --      -0.5%
    2350 日本零售销售(较上年同期)                      5月         --      +5.0%
    
    6月29日(一)    
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                    7月         --       正75
    2300 韩国工业生产(较前月)                          5月         --      -1.2%
                     (较上年同期)                                  --      -2.7%
             服务业产出(较前月)                                    --      +0.5%(完)

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