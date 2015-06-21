日韩经济指标预测--6月22日-6月29日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月22日当周 6月22日(一) 暂无重要经济数据预定发布 6月23日(二) 0135 日本制造业PMI初值 6月 -- 50.9 6月24日(三) 2100 韩国消费者信心指数 6月 -- 105 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超1,850 外国投资日本股票(亿日圆) -- 买超4,132 6月25日(四) 2330 日本所有家庭支出(较前月) 5月 +2.2% -5.5% (较上年同期) +3.4% -1.3% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 5月 持平 +0.3% 全国整体CPI -- +0.6% 东京地区核心CPI(较上年同期) 6月 +0.1% +0.2% 东京地区整体CPI -- +0.5% 2330 日本求才求职比 5月 1.17 1.17 失业率 3.3% 3.3% 6月26日(五) 暂无重要经济数据预定发布 6月29日当周 6月28日(日) 2350 日本工业生产 5月初值 -- +1.2% 一个月预估值 -- +0.5% 两个月预估值 -- -0.5% 2350 日本零售销售(较上年同期) 5月 -- +5.0% 6月29日(一) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 7月 -- 正75 2300 韩国工业生产(较前月) 5月 -- -1.2% (较上年同期) -- -2.7% 服务业产出(较前月) -- +0.5%(完)