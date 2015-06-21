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亚洲 | 2015年 6月 22日 星期一 07:37 BJT

日本经济：财政计划草案将对总账预算支出设定三年限制--消息

该草案将于周一提交给安倍的最高经济顾问委员会--日本经济财政谘问会议，并可能在修改后于6月30日获得内阁批准。

在对本财年96.3万亿(兆)日圆的预算中，总账户支出合计57.4万亿日圆。其他支出主要用于公债利息支付、公债赎回和对地方政府的财政转移。

草案指出，截至2015年3月的三年中，总账户支出增加了1.6万亿日圆，呼吁政府“在2018/19财年之前保持这一趋势，同时考虑到经济和物价环境”。

自民党政调会长稻田朋美周三对路透表示，日本必须设定某种形式的支出上限，在制定遏制公共债务的计划时，必须避免依赖过于乐观的税收收入预估数据。

但甘利明周五表示，接近与财务省达成共识，不会为下一财年预算案设定具体的支出上限。他还说，不能让紧缩政策拖慢经济并导致通缩重现，这至关重要。 (完)

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