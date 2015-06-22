《独家新闻》银行业对国际足联可疑交易的监管力度不够--FAFT

除了这些警讯，起诉状还概述了多项通过美欧及其他地方银行所进行的可疑交易，其中有很多件是在过去几年中出现的。美国检方在起诉书中称，被告及其同谋主要是藉由美国银行体系来投机取巧以及掩饰计划。

纽约东区代理检察官Kelly T. Currie在5月27日宣读起诉状时称，将检视银行的行为以查明其是否蓄意帮助贿赂。有关银行尚未被指控有不当行为。

**早有示警**

FATF过去就曾对足球运动沦为洗钱工具表达忧心。2012年时，FATF曾提出示警称，随着足球运动日益兴盛，“对足球的投资增加得越来越快，而这其中有一些和犯罪挂勾。”

FATF表示将在本周日于澳洲布里斯班举行的一场会议中讨论这项议题，包括“是否有必要设下进一步的标准或准则、以及若正确运用，当前的标准是否充分。”

上周，就在美国当局公布起诉状的同一天，瑞士检察总长Michael Lauber在伯恩表示，他的调查人员正在检视和FIFA有关的可疑交易。