《独家新闻》银行业对国际足联可疑交易的监管力度不够--FAFT

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
除了这些警讯，起诉状还概述了多项通过美欧及其他地方银行所进行的可疑交易，其中有很多件是在过去几年中出现的。美国检方在起诉书中称，被告及其同谋主要是藉由美国银行体系来投机取巧以及掩饰计划。
纽约东区代理检察官Kelly T. Currie在5月27日宣读起诉状时称，将检视银行的行为以查明其是否蓄意帮助贿赂。有关银行尚未被指控有不当行为。
**早有示警**
FATF过去就曾对足球运动沦为洗钱工具表达忧心。2012年时，FATF曾提出示警称，随着足球运动日益兴盛，“对足球的投资增加得越来越快，而这其中有一些和犯罪挂勾。”
FATF表示将在本周日于澳洲布里斯班举行的一场会议中讨论这项议题，包括“是否有必要设下进一步的标准或准则、以及若正确运用，当前的标准是否充分。”
上周，就在美国当局公布起诉状的同一天，瑞士检察总长Michael Lauber在伯恩表示，他的调查人员正在检视和FIFA有关的可疑交易。
他说，这些交易包括104宗银行帐户往来，其中有些涉及多个帐户；还有53件被瑞士金融机构提报给瑞士反洗钱调查机构的可疑交易。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。