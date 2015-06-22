《全球重要经济事件一览表》--6月22日-6月29日

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6月22日(一)

伦敦--日本央行官员Naruki Mori以“质化及量化宽松与日本经济”为题发表演说。

巴黎--欧洲央行执委科尔在Associes en Finance主办的一场活动发表演说(0500)。

维也纳--前欧洲央行(ECB)总裁特里谢在一场研讨会发表演讲(0900)。

斯德哥尔摩--瑞典央行执委会会议。

哥本哈根--丹麦央行公布季度经济报告(0830)。

6月23日(二)

雅典--希腊央行--国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)经济学家会议。希腊央行主办的圆桌讨论会，出席者包括资深经济学家，以及欧洲与其他地区官方与民营金融机构决策人士。

挪威亨墨菲斯--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)就挪威央行的区域网络发表演说(0700)。

东京--日本央行将公布5月政策会议之会议记录(2350)。

巴黎--欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁诺亚在一次关于银行业和保险业监管的会议上发言(0700)。

6月24日(三)

巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发布商业和金融展望报告，秘书长葛利亚发表讲话。

6月25日(四)

华盛顿--美国商务部部长普里茨克(Penny Pritzker)和美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)在一次外交政策活动上发言。

加拿大温莎市--加拿大央行副总裁Lawrence Schembri发表演说(1610)。

都柏林--爱尔兰央行总裁霍诺汉在议会关于银行业的质询会上发言。

布鲁塞尔--欧盟国家和政府首脑会议(至6月26日)。

瑞士洛桑--瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)发表演说(0800)。

法兰克福--2015年国际金融协会(IIF)欧洲峰会(至6月26日)。发言嘉宾包括德国央行总裁魏德曼、欧洲央行执委普雷特和欧元集团主席迪塞尔布洛姆。

6月26日(五)

堪萨斯城--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治在堪萨斯联储会议上发言，主题为“支付体系”(1645)。

伦敦--英国央行总裁卡尼和美国前总统克林顿在伦敦金融城政府(City of London Corporation)主办的大型银行和企业参加的会议上发言。

伦敦--英国央行总裁卡尼在一次会议上就“创造公平有效的市场”发表演说(1445)。

伦敦--英国央行官员Matt Waldron在商业分析师协会解释该央行的预估手法(1100)。

斯德哥尔摩--瑞典央行召开理事会会议。

6月29日(一)

伯尔尼--瑞士国际金融论坛，主题为“重建全球金融”。瑞士央行总裁乔丹和欧洲央行执委普雷特将是主要发言嘉宾。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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