《新兴市场重要经济事件预告》--6月22日-6月29日

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
(除特别说明外，均为GMT时间)
6月22日(一)
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议(1300)。
6月23日(二)
布达佩斯--匈牙利央行召开议息会议(1200)，并公布货币政策声明(1300)。
6月24日(三)
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发布商业和金融展望报告，秘书长葛利亚发表演说。
英国曼彻斯特--OECD-LEED合作与地区发展论坛第11届年会(至6月26日)。
6月25日(四)
英国曼彻斯特--经合组织副秘书长Stefan Kapferer在OECD-LEED合作与地区发展论坛第11届年会上发表演说。
法兰克福--2015年国际金融协会(IIF)欧洲峰会(至6月26日)。发言嘉宾包括德国央行总裁魏德曼、欧洲央行执委普雷特和欧元集团主席迪塞尔布洛姆。
马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议(0800)。
台北--台湾央行宣布利率决定(0900)。
布拉格--捷克央行货币政策会议，并宣布利率决定(1100)。
6月26日(五)
暂无重要经济事件。
6月29日(一)
纽约--世界银行集团副总裁Rachel Kyte在联合国大会高级别活动上，就气候变化发表演讲。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 张荻)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-