《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月22日

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
*工商时报：
--污染物的交易时代来临，环保署根据空污法推动的〞高屏地区空污总量管制〞最快本周启动，空污物质的交易机制也将一并上路，估每吨2万至3万台币。此外，温室气体减量法三读通过后，〞碳交易〞时代在望，环保署说，未来中央将针对温室气体成立〞碳交易所〞，价格将公开透明并与国际连动。
--中央银行统计银行最新一波人民币优惠存款利率，目前各天期最高利率都已跌破年息4%，其中仅1个月期还有最高3.95%的优存利率，但随着大陆降息延续，银行主管指出，下半年各天期人民币优存利率很有可能全面跌破3%大关。
*经济日报：
--打造数位金融3.0，金管会下半年将推动六大措施，包括鼓励银行实体分行数位化、银行及证券户线上开户及扩大线上投保险种及金额等，已有多家银行正规划实体分行数位化，最快年底前可望出现首例
--不动产市场降温，银行放款策略跟着保守。据金管会统计，4月全体银行以土地为担保品的放款余额月减近60亿台币；个别银行部分，台银、土银等办理不动产放款的大型公股银行，放款余额也呈现衰退迹象。
--物联网六大联盟争霸战白热化，台湾宏基 与华硕 为抢食智慧家庭、车联网等商机，分别选边站，宏基朝英特尔 靠拢，华硕则选择高通 阵营。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-