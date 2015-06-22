《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月22日

*工商时报：

--污染物的交易时代来临，环保署根据空污法推动的〞高屏地区空污总量管制〞最快本周启动，空污物质的交易机制也将一并上路，估每吨2万至3万台币。此外，温室气体减量法三读通过后，〞碳交易〞时代在望，环保署说，未来中央将针对温室气体成立〞碳交易所〞，价格将公开透明并与国际连动。

--中央银行统计银行最新一波人民币优惠存款利率，目前各天期最高利率都已跌破年息4%，其中仅1个月期还有最高3.95%的优存利率，但随着大陆降息延续，银行主管指出，下半年各天期人民币优存利率很有可能全面跌破3%大关。

*经济日报：

--打造数位金融3.0，金管会下半年将推动六大措施，包括鼓励银行实体分行数位化、银行及证券户线上开户及扩大线上投保险种及金额等，已有多家银行正规划实体分行数位化，最快年底前可望出现首例

--不动产市场降温，银行放款策略跟着保守。据金管会统计，4月全体银行以土地为担保品的放款余额月减近60亿台币；个别银行部分，台银、土银等办理不动产放款的大型公股银行，放款余额也呈现衰退迹象。

--物联网六大联盟争霸战白热化，台湾宏基 与华硕 为抢食智慧家庭、车联网等商机，分别选边站，宏基朝英特尔 靠拢，华硕则选择高通 阵营。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。