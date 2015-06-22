企业结盟：委内瑞拉油企PDVSA及俄油计划建立天然气合资企业

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透加拉加斯6月21日 - 委内瑞拉国营石油企业PDVSA 周日表示，已与俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)签署一系列投资协议，其中包括计划建立一家合资企业，在委内瑞拉生产天然气。
这一合资企业将包括Mejillones、Patao和Rio Caribe的气田，所有这些都隶属于大型离岸天然气项目Mariscal Sucre。
数年来委内瑞拉天然气项目停滞不前，受抑于定价因素，以及业界担心被没收，这使PDVSA很难吸引经验丰富的合作伙伴。
PDVSA在声明中称，“投资战略计划”还包括开发新的基建项目，以改善委内瑞拉现有石油合资企业PetroMiranda和PetroVictoria。
PDVSA补充称，该公司和俄油达成一致，一旦双方合资企业的投资决定，两家公司将着手建设PetroMiranda的第一个精炼厂。(完)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-