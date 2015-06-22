企业结盟：委内瑞拉油企PDVSA及俄油计划建立天然气合资企业

路透加拉加斯6月21日 - 委内瑞拉国营石油企业PDVSA 周日表示，已与俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)签署一系列投资协议，其中包括计划建立一家合资企业，在委内瑞拉生产天然气。

这一合资企业将包括Mejillones、Patao和Rio Caribe的气田，所有这些都隶属于大型离岸天然气项目Mariscal Sucre。

数年来委内瑞拉天然气项目停滞不前，受抑于定价因素，以及业界担心被没收，这使PDVSA很难吸引经验丰富的合作伙伴。

PDVSA在声明中称，“投资战略计划”还包括开发新的基建项目，以改善委内瑞拉现有石油合资企业PetroMiranda和PetroVictoria。

PDVSA补充称，该公司和俄油达成一致，一旦双方合资企业的投资决定，两家公司将着手建设PetroMiranda的第一个精炼厂。(完)