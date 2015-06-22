《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月22日

路透香港6月22日 - 路透香港6月22日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7514港元 ) 美股道琼工业指数周五收低-99.89,或-0.55%,报18015.95点.静待下周欧盟峰会将可能决定希腊能否留在欧元区 的消息。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 141.720 -0.85 30873 10.985 -0.32 中国铝业 13.210 -1.27 137063 4.096 1.38 中国移动 64.330 -0.17 319135 99.730 0.18 中国人寿 21.720 -1.81 263703 33.672 0.81 中石油 111.750 0.43 38314 8.662 0.26 中石化 83.820 -0.88 54055 6.497 -0.96 汇丰控股 <HSBC.K 46.770 0.15 1597862 72.507 0.01 中电信 59.350 -0.25 25042 4.600 0.23 中国联通 15.650 -0.25 204126 12.131 0.92 兖州煤业 8.300 -3.60 48642 6.434 -0.41 华能国际 52.320 -0.80 30309 10.139 0.19 南方航空 56.630 -0.47 35710 8.779 1.14 东方航空 42.560 1.33 16667 6.598 -0.33 中芯国际 5.630 -0.35 101009 0.873 1.49 （完）