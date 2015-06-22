《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月22日

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透香港6月22日 - 路透香港6月22日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7514港元 ) 美股道琼工业指数周五收低-99.89,或-0.55%,报18015.95点.静待下周欧盟峰会将可能决定希腊能否留在欧元区 的消息。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 141.720 -0.85 30873 10.985 -0.32 中国铝业 13.210 -1.27 137063 4.096 1.38 中国移动 64.330 -0.17 319135 99.730 0.18 中国人寿 21.720 -1.81 263703 33.672 0.81 中石油 111.750 0.43 38314 8.662 0.26 中石化 83.820 -0.88 54055 6.497 -0.96 汇丰控股 <HSBC.K 46.770 0.15 1597862 72.507 0.01 中电信 59.350 -0.25 25042 4.600 0.23 中国联通 15.650 -0.25 204126 12.131 0.92 兖州煤业 8.300 -3.60 48642 6.434 -0.41 华能国际 52.320 -0.80 30309 10.139 0.19 南方航空 56.630 -0.47 35710 8.779 1.14 东方航空 42.560 1.33 16667 6.598 -0.33 中芯国际 5.630 -0.35 101009 0.873 1.49 （完）
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-