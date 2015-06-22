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亚洲 | 2015年 6月 22日 星期一 08:25 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月22日

路透香港6月22日 - 
 路透香港6月22日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7514港元      )
                                                                                                                                                                 
 美股道琼工业指数周五收低-99.89,或-0.55%,报18015.95点.静待下周欧盟峰会将可能决定希腊能否留在欧元区                                                               
 的消息。                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                 
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价                                                                            
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)                                                                               
 -------------------------------------------------------------------------------------                                                                           
 中海油                       141.720   -0.85      30873            10.985      -0.32                                                                            
 中国铝业                      13.210   -1.27     137063             4.096       1.38                                                                            
 中国移动                      64.330   -0.17     319135            99.730       0.18                                                                            
 中国人寿                      21.720   -1.81     263703            33.672       0.81                                                                            
 中石油                       111.750    0.43      38314             8.662       0.26                                                                            
 中石化                        83.820   -0.88      54055             6.497      -0.96                                                                            
 汇丰控股            <HSBC.K   46.770    0.15    1597862            72.507       0.01                                                                            
 中电信                      59.350   -0.25      25042             4.600       0.23                                                                              
 中国联通                      15.650   -0.25     204126            12.131       0.92                                                                            
 兖州煤业                       8.300   -3.60      48642             6.434      -0.41                                                                            
 华能国际                      52.320   -0.80      30309            10.139       0.19                                                                            
 南方航空                      56.630   -0.47      35710             8.779       1.14                                                                            
 东方航空                      42.560    1.33      16667             6.598      -0.33                                                                            
 中芯国际                       5.630   -0.35     101009             0.873       1.49                                                                            
 （完）

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