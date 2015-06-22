《全球汇市》美元兑日圆处于守势，希腊忧虑压低美债收益率

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
“今天应该是最后一轮协商，所以双方有可能意外达成协议...不过，还不能确定何时以及是否会达成协议，而欧元走势仍将对希腊方面的消息异常敏感，”巴克莱首席日本外汇分析师Shinichiro Kadota表示。
“今天的走势完全取决于希腊，”他说。
在其他方面，澳元兑美元 走势得益于美元走软，持稳于0.7769美元，上交易日下跌约0.4%。
新西兰元兑美元 继续走软，最新下跌0.2%报0.6900美元，仍接近上周创下的五年低位0.6880。新西兰元上周受到打击，因为市场益发预期新西兰央行将继续降息。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1365 1.1352 +0.11 -6.05 1.2097
美元/日圆 122.79 122.65 +0.11 +2.60 119.68
欧元/日圆 139.55 139.23 +0.23 -3.61 144.78
美元/瑞郎 0.9177 0.9174 +0.03 -7.69 0.9941
英镑/美元 1.5870 1.5882 -0.08 +1.91 1.5573
美元/加元 1.2270 1.2264 +0.05 +5.61 1.1618
澳元/美元 0.7765 0.7768 -0.04 -4.93 0.8168
新西兰元/美元 0.6894 0.6908 -0.20 -11.58 0.7797
澳元/日圆 95.350 95.270 +0.08 -2.46 97.750
新西兰元/日圆 84.650 84.730 -0.09 -9.28 93.310
英镑/日圆 194.87 194.79 +0.04 +4.56 186.38
澳元/新西兰元 1.1254 1.1238 +0.14 +7.50 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 许娜/李婷仪/徐文焰；审校 孙茉莉/龚芳)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-