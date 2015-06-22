《全球汇市》美元兑日圆处于守势，希腊忧虑压低美债收益率

“今天应该是最后一轮协商，所以双方有可能意外达成协议...不过，还不能确定何时以及是否会达成协议，而欧元走势仍将对希腊方面的消息异常敏感，”巴克莱首席日本外汇分析师Shinichiro Kadota表示。

“今天的走势完全取决于希腊，”他说。

在其他方面，澳元兑美元 走势得益于美元走软，持稳于0.7769美元，上交易日下跌约0.4%。

新西兰元兑美元 继续走软，最新下跌0.2%报0.6900美元，仍接近上周创下的五年低位0.6880。新西兰元上周受到打击，因为市场益发预期新西兰央行将继续降息。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1365 1.1352 +0.11 -6.05 1.2097

美元/日圆 122.79 122.65 +0.11 +2.60 119.68

欧元/日圆 139.55 139.23 +0.23 -3.61 144.78

美元/瑞郎 0.9177 0.9174 +0.03 -7.69 0.9941

英镑/美元 1.5870 1.5882 -0.08 +1.91 1.5573

美元/加元 1.2270 1.2264 +0.05 +5.61 1.1618

澳元/美元 0.7765 0.7768 -0.04 -4.93 0.8168

新西兰元/美元 0.6894 0.6908 -0.20 -11.58 0.7797

澳元/日圆 95.350 95.270 +0.08 -2.46 97.750

新西兰元/日圆 84.650 84.730 -0.09 -9.28 93.310

英镑/日圆 194.87 194.79 +0.04 +4.56 186.38

澳元/新西兰元 1.1254 1.1238 +0.14 +7.50 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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