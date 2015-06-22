国际油市：美国原油期货跌向59美元，受累于供应过剩和希腊忧虑

周五公布的数据显示，美国页岩油生产商本周在Permian和Bakken的页岩油盆地增加了钻机数量，这是油价上涨吸引产油商恢复生产的又一个迹象。

伊朗外长扎里夫周一将会见法国外长法比约斯，在6月30日截止日期前，伊朗与六大国将举行最后一轮谈判，寻求为伊朗核计划达成协议。

沙特阿拉伯周五公布的官方数据显示，该国4月原油出口每日减少16.1万桶，因国内炼厂原油加工量增加。 (完)

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