国际油市：美国原油期货跌向59美元，受累于供应过剩和希腊忧虑

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
周五公布的数据显示，美国页岩油生产商本周在Permian和Bakken的页岩油盆地增加了钻机数量，这是油价上涨吸引产油商恢复生产的又一个迹象。
伊朗外长扎里夫周一将会见法国外长法比约斯，在6月30日截止日期前，伊朗与六大国将举行最后一轮谈判，寻求为伊朗核计划达成协议。
沙特阿拉伯周五公布的官方数据显示，该国4月原油出口每日减少16.1万桶，因国内炼厂原油加工量增加。 (完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/于春红; 审校 王丽鑫/龚芳)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。