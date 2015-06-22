金属期市：伦铜持于近三个月低位，希腊忧虑及中国休市遏制市场交投

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
希腊总理齐普拉斯周日向外国债权人提出关于改革措施的新建议，这暗示有可能在最后一刻打破僵局。由于债务谈判迟迟不能取得突破，希腊正在走向破产。
中国地方债发行量激增推高了收益率，也削弱了中国央行降息行动的效果，使央行对中国经济的支持面临风险。
在以前光景非常好的那些年代，许多亚洲国家政府只需坚持“扩大出口”这条简单的经济策略，就能实现强劲的经济成长速度。但如今，依靠出口来带动经济成长的招术不灵了，亚洲一边盼望全球贸易复苏，一边在努力调整原来的经济模式。
根据商品期货交易委员会(CFTC)数据，对冲基金和投资基金在最近一周提高对纽约商品期货交易所(COMEX)期铜和期权的空头仓位。(完)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-