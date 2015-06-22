金属期市：伦铜持于近三个月低位，希腊忧虑及中国休市遏制市场交投

希腊总理齐普拉斯周日向外国债权人提出关于改革措施的新建议，这暗示有可能在最后一刻打破僵局。由于债务谈判迟迟不能取得突破，希腊正在走向破产。

中国地方债发行量激增推高了收益率，也削弱了中国央行降息行动的效果，使央行对中国经济的支持面临风险。

在以前光景非常好的那些年代，许多亚洲国家政府只需坚持“扩大出口”这条简单的经济策略，就能实现强劲的经济成长速度。但如今，依靠出口来带动经济成长的招术不灵了，亚洲一边盼望全球贸易复苏，一边在努力调整原来的经济模式。

根据商品期货交易委员会(CFTC)数据，对冲基金和投资基金在最近一周提高对纽约商品期货交易所(COMEX)期铜和期权的空头仓位。(完)

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